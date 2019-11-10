В Магнитогорске ветер и снегопад повалили деревья на автомобили

СЕГОДНЯ 15:54 2019-11-10T15:56:07+03:00

Кто за это заплатит

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Снегопад и сильный ветер 8 — 9 ноября в Магнитогорске повалили большие деревья. К счастью, никто из людей не пострадал. Чего не скажешь об автомобилях. Десятки деревьев упали прямо на них. В соцсетях выложили множество фотодоказательств.

Местные жители, увидев с утра свои машины под огромными ветками, а то и стволами деревьев, спрашивают в соцсетях, куда бежать и кто возместит повреждения.

Схема такая:

1. Осмотрите машину. Возможно, что повреждений нет, если дерево упало на плотный слой снега.

2. Если повреждения есть, нужно вызвать сотрудника полиции (не ГИБДД) для их фиксации.

3. Провести независимую оценку.

4. Подать иск на обслуживающую организацию, которая вовремя не сделала санитарную обрезку.

Переулок Советский, 5. Фото: Светлана Левковская, сецсети.

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ИСТОЧНИК KP.RU