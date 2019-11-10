Житель Миассе отсудил 50 тысяч рублей за фингал под глазом, который испортил ему праздник
Интересное дело заслушали 8 ноября в суде Миасса. Пешеход Петр подал в суд на автомобилиста Алексея о взыскании компенсации морального вреда.
Конфликт между ними случился еще в июне 2017 года. Жарким летним днем Петр стоял на пешеходном переходе и собирался перейти дорогу, но проезжавший мимо Алексей не пропустил его, да еще и, по словам истца, оскорбительный жест показал. Между мужчинами завязалась словесная перепалка. Тогда автомобилист вышел из машины и врезал пешеходу по лицу. Результат — смачный фингал под глазом.
— Из-за этого Петр сильно переживал, стеснялся своего внешнего вида и не мог полноценно участвовать в свадебном торжестве единственного сына. Истец просил взыскать с Алексея в свою пользу компенсацию морального вреда в размере 300 тыс. руб. и расходы на оплату услуг представителя в размере 20 тыс руб, — рассказали в пресс-службе Миасского городского суда Челябинской области.
Ответчик на суд не явился. Иск удовлетворили, но лишь частично. Пострадавший обращался к неврологу, проходил обследование, однако ухудшение здоровья не доказал. Учитывая степень физических и нравственных страданий истца, ответчику велели заплатить компенсацию в размере 50 тыс. рублей и еще 2 тыс. руб. за представителя.
Решение еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано.
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ИСТОЧНИК KP.RU