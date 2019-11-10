СЕГОДНЯ 17:30 2019-11-10T17:35:45+03:00

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Инцидент произошел в одном из торговых комплексов Челябинска. Мужчина разбил бутылку, а потом с безумными глазами пытался ею нанести себе увечья. Но поскользнулся на разлитой жидкости. В этот момент его и схватила охрана. Происшествие сняли на мобильный телефон очевидцы. Видео опубликовали в группе «Агентство чрезвычайных новостей» в ВК.

Житель Челябинска напугал посетителей ТРК, размахивая разбитой бутылкой.

— Это вечером 9 ноября в «Алмазе» было. Мужик все же себя порезал немного. На одежде была кровь, — рассказала посетительница ТРК Олеся Кусова.

Начало у страшного зрелища было неожиданное. По словам очевидцев, мужчина зашел в торговый комплекс и сначала спокойно ходил по первому этажу. Потом он подошел к прилавку, где делают коктейли, и стал крушить стоявшие на нем бутылки. У посетителей сложилось мнение, что он специально привлекал внимание.

Когда собралась толпа, мужчина схватил очередную бутылку, разбил ее и принялся махать осколком, выкрикивая что-то непонятное. Очевидцы услышали про какую-то женщину: «Зачем она это сделала?!». Прибежал охранник и, увидев это, вызвал по рации своих коллег. Обезумевший мужчина уже тыкал осколком себе в живот, а потом приставил его к своему горлу.

Очевидцы считают, что мужчина был в алкогольном или наркотическом опьянении. В ТРК происшествие пока не комментируют.

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ИСТОЧНИК KP.RU