«Ситуацию качает один человек»: Ирина Гехт прокомментировала жалобы сотрудников скорой помощи Магнитогорска

СЕГОДНЯ 18:53 2019-11-10T18:53:45+03:00

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Первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт отреагировала на открытое письмо сотрудников скорой помощи Магнитогорска, которое начинается со слов «Больше не можем терпеть унизительно низкую зарплату». Напомним, медики требуют повышения зарплаты, различных доплат, ремонта автомобилей и т.д.

Это уже не первая жалоба. Комиссия минздрава дважды встречалась с коллективом скорой помощи. После того, как специалисты повторно изучат объемы финансирования и уровень зарплат, состоится еще одна встреча.

— Для нас очевидно, что ситуацию там «качает» один человек. Это фельдшер, который во время нашей последней встречи просто демонстративно вышел из зала. И после этого у нас наладился диалог, и мы пришли к взаимопониманию, — говорит Ирина Гехт.

Между тем, глава региона Алексей Текслер требует найти решение, которое устроит всех.

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ИСТОЧНИК KP.RU