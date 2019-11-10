Жители Магнитогорска наблюдали в небе «облака Ван Гога»
Эти облака выглядят так, словно их нарисовал художник-импрессионист. Например, Ван Гог. Считается, что именно такими облаками он вдохновлялся, когда писал свою легендарную «Звездную ночь». По-научному же это природное явление называется неустойчивостью Кельвина-Гельмгольца.
Невероятные облака в виде завитков заметили жители Магнитогорска. В соцсети попало несколько фотографий.
Облака вызвали у каждого свои ассоциации: спину доисторической рыбы, огонь, морские волны, хвост дракона.
СПРАВКА КП
Неустойчивость Кельвина—Гельмгольца возникает, когда два вещества движутся с разной скоростью. Пример — волны на поверхности воды, которые образуются под действием ветра. А вот возникновение облаков-завитков, которые образуются благодаря движению потоков воздуха с разной скоростью, — явление чрезвычайно редкое.
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ИСТОЧНИК KP.RU