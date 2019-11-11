2019-11-11T04:55:50+03:00
Общество

В Златоусте на виду у детей торгуют похабными леденцами

Горожан возмутили конфеты в виде мужского органа
Ирина КАРЕЛИНА
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Леденцы в Златоусте. Фото: vk.com/chp_dtpЛеденцы в Златоусте. Фото: vk.com/chp_dtp
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Жители Златоуста возмущены, что в одном из торговых комплексов города торгуют конфетками в виде мужского органа.

— Продают леденцы детям! Там же и конфеты со вкусом какашек. Отдел приколов. Проходили с ребенком мимо него. Все это — на уровне детских глаз, — написала женщина в группе«ЧП Златоуст» в ВК.

В комментариях разгорелись споры, насколько это законно.

— Это же продукция 18+. Никто не заставляет вас ее покупать! — написала Маргарита Колмогорова.

— Но, во-первых, я бы не хотела, чтобы кто-то угостил таким леденцом моего ребенка! А во-вторых, дети все это видят, — ответила Наталья Антипова.

— В открытую детям все показывают. А потом удивляемся, откуда дети все знают и в 12 лет уже занимаются сексом. Надо что-то делать с этим. Из-за жажды прибыли у продавцов ни стыда, ни совести! — возмутилась Анна Мантинова.

Пост появился 10 ноября днем. А уже вечером, по словам очевидцем, пошлые конфеты убрали с прилавка. Или, может, все раскупили?

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ИСТОЧНИК KP.RU

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