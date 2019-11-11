2019-11-11T05:14:13+03:00
Общество

«Зато много детей делать умеют!»: горожане высказались о бедной семье арестованного многодетного челябинца

Супруга и пятеро ребятишек мужчины, подозреваемом в тяжком преступлении, оказались в трудной жизненной ситуации [первый отклик]
Ирина КАРЕЛИНА
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Супруга и дети челябинца, подозреваемом в тяжком преступлении, оказались в трудной жизненной ситуацииСупруга и дети челябинца, подозреваемом в тяжком преступлении, оказались в трудной жизненной ситуацииФото: Андрей АБРАМОВ
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Наша статья «Живем на 80 рублей в день»: как выживает многодетная семья арестованного челябинца» вызвала общественный резонанс. Многие решили помочь героям материала. Но также немало людей и осудили их. Приводим несколько комментариев читателей. Остальные вы можете найти под статьей на сайте kp.ru и в нашей группе «ВКонтакте».

Илья:

— Серьезно? Помогать? Рожать кучу детей их государство просило? Вот пусть оно и помогает. А то такая жалостливая статья, а по факту мужик под следствием и женщина без образования. Зато детей делать умеют много. У нас многие семьи и 500 руб. в день не получают.

Анна:

— Иллюстрация многодетности. Почему не один, ну двое, если нет ничего, кроме работы отца? «Мерседес» никакой нищий не заведет — дорого в эксплуатации. Но кучу детей — без проблем! Чтобы они потом не могли кусочек мяса на обед съесть...

Ольга:

— Люди, почему такие злобные комментарии? Какое отношение дети имеют к тому, что их отца подозревают? Им, наоборот, сейчас нужна поддержка: и моральная, и материальная, чтобы они поверили в доброту и выросли нормальными людьми.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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