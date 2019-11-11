2019-11-11T06:30:27+03:00
Общество

C бастующими медиками скорой из Магнитогорска вновь встретятся чиновники

Коллектив вновь написал письмо властям с жалобами на зарплаты
Андрей АБРАМОВ
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Сотрудникам скорой помощи в Магнитогорске обещали поднять зарплаты и прислать новые машины.Сотрудникам скорой помощи в Магнитогорске обещали поднять зарплаты и прислать новые машины.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Сотрудники станции скорой помощи в Магнитогорске на прошлой неделе написали открытое письмо президенту и мэру. В нем медики жалуются на низкие зарплаты. В бумаге указано, что врачи получают 18-25 тысяч рублей. Ситуацию прокомментировала первый зам губернатора Челябинской области Ирина Гехт:

— Мы получаем уже не первое обращение от коллектива. Дважды на место выезжали заместители министра здравоохранения — обсуждали проблемы и нашли понимание в части того, что сотрудники сейчас дают свои предложения по коллективному договору. Как только комиссия уехала, через неделю появляется новое обращение на ту же тему.

Утро понедельника чиновники обещали собрать с очередного собрание с представителями профсоюза врачей скорой. А затем еще раз посетить станцию в Магнитогорске.

— Для нас очевидно, что ситуацию там «качает» один человек, это абсолютно ясно. Это фельдшер, который во время нашей последней встречи, когда мы пришли ко взаимному согласию, просто демонстративно вышел из зала. И после этого у нас наладился диалог и мы пришли к взаимопониманию. Нас тоже услышали в части корректности начисления заработных плат, — добавила Ирина Гехт.

Замгубернатора также добавила, что кроме повышения зарплат, врачам обещали закупить новые авто. Прислать машины обещали до конца года.

БЫЛ СЛУЧАЙ

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Зарплата уменьшилась, в лучшем случае — осталась прежней. Таков итог исполнения в Челябинске майских указов президента. В апреле у работников скорой в два раза выросли оклады. Вместе с тем, урезали в два раза доплаты за работу в ночную смену. Так, фельдшеры, получают 24 тыс. руб. без вычета налогов. (далее)

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ИСТОЧНИК KP.RU

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