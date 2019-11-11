Четыре женщины попали в аварию на трассе в Челябинской области
Столкновение случилось днем 9 ноября на автодороге Южноуральск — Магнитогорск. Это Пластовский район Челябинской области. За рулем Hyundai была 36-летняя водитель. На заснеженной трассе она разогналась до высокой скорости и потеряла управление.
Иномарку выбросило на встречную полосу. В этот момент здесь ехала Mazda. За рулем была 55-летняя челябинка.
— Пострадали две пассажирки Mazda: 27-летняя девушка и девочка девяти лет, — сообщили в отделе пропаганды БДД УГИБДД по Челябинской области.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события?
Расскажите о нем нашим журналистам:
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpravda@ya.ru
Автоответчик: (351)7000-967 добавочный 11-00
Тел.: (351)7000-967 добавочный 10-10
ИСТОЧНИК KP.RU