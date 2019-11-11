Четыре женщины попали в аварию на трассе в Челябинской области

СЕГОДНЯ 07:35 2019-11-11T07:35:21+03:00

Две иномарки столкнулись на заснеженной трассе. Фото: Управление ГИБДД по Челябинской области

На заснеженной магистрали водитель разогналась до критической скорости

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Столкновение случилось днем 9 ноября на автодороге Южноуральск — Магнитогорск. Это Пластовский район Челябинской области. За рулем Hyundai была 36-летняя водитель. На заснеженной трассе она разогналась до высокой скорости и потеряла управление.

Иномарку выбросило на встречную полосу. В этот момент здесь ехала Mazda. За рулем была 55-летняя челябинка.

— Пострадали две пассажирки Mazda: 27-летняя девушка и девочка девяти лет, — сообщили в отделе пропаганды БДД УГИБДД по Челябинской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU