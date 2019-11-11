2019-11-11T08:42:54+03:00
Общество

Пугалки для собак выдадут почтальонам Челябинской области

Ультразвуковые устройства помогут отбиться от агрессивных четвероногих
Андрей АБРАМОВ
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Отпугиватели собак закупят почтальонам в Челябинской области.Отпугиватели собак закупят почтальонам в Челябинской области.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Ультразвуковые устройства для отпугивания собак выдадут почтальонам в Челябинской области. УФПС намерено закупить 1 300 гаджетов для сотрудников. Они мобильные — помещаются в карман. Достаточно нажать на кнопку и устройство начинает издавать сигнал, который безвреден для человека, но неприятен слуху четвероногого.

Пугалки для собак актуальны для почтальонов, которые работают в частном секторе и селах.

— В таких домах часто отсутствуют почтовые ящики и звонки на воротах. Почтальонам приходится заходить во двор. Многие хозяева не держат собак на привязи и не проводят курсы профилактических прививок животных. Ситуацию осложняют и стаи бродячих собак», — рассказали в пресс-службе УФПС Челябинской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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