Пугалки для собак выдадут почтальонам Челябинской области

СЕГОДНЯ 08:42 2019-11-11T08:42:54+03:00

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Ультразвуковые устройства для отпугивания собак выдадут почтальонам в Челябинской области. УФПС намерено закупить 1 300 гаджетов для сотрудников. Они мобильные — помещаются в карман. Достаточно нажать на кнопку и устройство начинает издавать сигнал, который безвреден для человека, но неприятен слуху четвероногого.

Пугалки для собак актуальны для почтальонов, которые работают в частном секторе и селах.

— В таких домах часто отсутствуют почтовые ящики и звонки на воротах. Почтальонам приходится заходить во двор. Многие хозяева не держат собак на привязи и не проводят курсы профилактических прививок животных. Ситуацию осложняют и стаи бродячих собак», — рассказали в пресс-службе УФПС Челябинской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU