Отставку руководителя Упрдора Владимира Алейникова назвали главным событием последних 20 лет в Челябинске

СЕГОДНЯ 08:52 2019-11-11T08:52:48+03:00

Изменить размер текста: A A

В понедельник, 11 ноября на аппаратном совещании в администрации Челябинска мэр Наталья Котова предложила Владимиру Алейникову сложить полномочия. Чиновник долгое время возглавлял управление дорожного хозяйства. Причиной отставки стал скандал вокруг остановочных комплексов.

Важность этого кадрового решения прокомментировал лидер движения «Челябинский урбанист» Лев Владов. Общественник неоднократно высказывал претензии к работе Алейникова.

— Главное событие последних 20 лет в Челябинске — вице-мэр по дорогам, король заборов и маршруток, Владимир Алейников, отправлен в отставку. Этот человек работал в мэрии с 1988 года. При нем развалился общественный транспорт, он устроил «Дорожную революцию», вырубив половину городских деревьев, он заколотил весь город в заборы. Он отвечал за уборку дорог и тротуаров, за уход за деревьями и газонами, за строительство и ремонт дорог, за освещение улиц, да даже за подсветку зданий! Он контролировал все самые денежные бюджетные потоки, — написал Лев Владов.

Урбанист отметил, что плоды работы Алейникова придется ликвидировать несколько десятков лет.

— Когда Котова произносила речь, она несколько раз говорила «зачем вы специально раздражаете людей?». Ребята, все ваши комментарии и репосты были не напрасны. Вот это наше недовольство, которое некоторые недалекие люди называют «нытьем», привело к титаническим сдвигам в администрации. Это наша общая победа, — резюмировал Владов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

5 чиновников Челябинска, которых должны уволить

Пророческий материал КП-Челябинск. Большинство людей из этого списка уже уволили. Рейтинг самых неэффективных сотрудников мэрии, без которых город сможет начать рост (далее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Расскажите о нем нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351)7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351)7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU