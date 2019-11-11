2019-11-11T09:43:53+03:00
Общество

Учитель из Челябинска сыграл со школьниками в компьютерную стрелялку Dota на оценку

Но чтобы получить хорошую оценку, обыграть преподавателя было недостаточно
Андрей АБРАМОВ
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Павел Часовский. Фото: Hornews.comПавел Часовский. Фото: Hornews.com
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В школе №84 преподает английский язык 31-летний учитель Павел Часовский. Долгие годы он просиживал за компьютерными играми. Это стало настоящей проблемой. Но вырос и переосмыслил свою жизнь.

Сегодня Павел готовится к защите кандидатской диссертации. Исследование он посвятил компьютерными играм и сленгу, который используют геймеры. Впереди защита.

— От учеников часто слышу сленговые словечки. Иду по коридору, слышу как один из учеников говорит: «го в столовку». Можно решить, что это просто англоязычное заимствование, но я специально подошел к этому мальчику и он подтвердил, что это особое слово из компьютерной игры, — рассказал изданию Hornews.com Часовский.

Педагог решил эти словечки в образовании. Как-то предложил ученикам вступить с ним виртуальную схватку в стратегической стрелялке Dota. Суть игры — у каждого есть волшебный персонаж, который сражается с оппонентами.

Однако мало было победить преподавателя. Чтобы получить пятерку следовало еще и написать словарный диктант на знание английских слов из игры.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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