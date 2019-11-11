Самолет Челябинск — Сочи посадили из-за IQOS
В Самаре 10 ноября экстренной посадили борт из Челябинска. Причиной стало желание одной из пассажирок утолить никотиновый голод. Сайт «Челябинск сегодня» пишет», что в туалете самолета женщина покурила IQOS — устройство для нагревания табака.
Стюардессы почувствовали странный запах и после этого капитан судна принял решение сажать самолет — техника безопасности. Сама пассажирка настаивает, что не курила и намерена жаловаться на авиакомпанию.
Женщину высадили в аэропорту Курумоч в Самаре. За свой счет ей пришлось купить еще один билет в Сочи.
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ИСТОЧНИК KP.RU