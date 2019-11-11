Бросили умирать на холоде: супруги из Челябинска ищут хозяев щенкам, которых в коробке выбросили на улицу

СЕГОДНЯ 10:44 2019-11-11T10:45:16+03:00

Семь хвостатых около двух суток просидели без еды и воды

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Челябинцы Анна и Николай нашли коробку со щенками в частном секторе в микрорайоне Чурилово. Щенки пищали и благодаря этому их услышали. Ни еды, ни воды рядом не было.

— Нашли мы их в пятницу, 8 октября, недалеко от дороги, по которой люди ходят к остановке. Наверное, оставили с расчетом, что кто-то их увидит. С щенками все в порядке, мы их отогрели, накормили. Им уже мама не нужна — кушают самостоятельно. Двое щенков другого возраста, другой породы. Видимо, у кого-то было несколько собак, собрали всех щенков и выставили. Одним месяц с чем-то, а вот этим двум чуть побольше. Судя по откликам в интернете, они два дня точно сидели в коробке, и все мимо проходили, — рассказала Анна Пилипенко корреспонденту КП-Челябинск.

Все щенки - мальчики. Фото: Анна Пилипенко

Троих щенков супруги уже пристроили, сейчас ищут дом еще четверым — все мальчики. Если вы готовы взять щенка, позвоните Анне 8-999-586-39-96, или ее супругу Николаю 8-951-479-61-34.

Троих щенков супруги уже пристроили, сейчас ищут дом еще четверым. Фото: Анна Пилипенко

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ИСТОЧНИК KP.RU