В аэропорту Челябинска оштрафовали за курение двух пассажиров
В субботу, 9 ноября, пассажиры рейса «Челябинск — Москва» решили покурить «на дорожку» на летном поле, недалеко от самолета.
Сигнал о нарушении правил авиаперевозки поступил в дежурную часть Линейного отдела полиции. Как рассказала корреспонденту КП-Челябинск главный специалист пресс-службы Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте Вера Кухтина, на месте стражи порядка выяснили, что закон нарушили два пассажира, 39 и 36 лет.
Курильщиков доставили в дежурную часть, где на них составили административные протоколы. Нарушителям закона предстоит заплатить от 500 до полутора тысяч рублей. Размер финансового наказания определит суд.
В пресс-службе Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте сообщили, что в Москву прошрафившиеся улетели вовремя: рейс не задержали.
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ИСТОЧНИК KP.RU