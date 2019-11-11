2019-11-11T12:23:08+03:00
Общество

В аэропорту Челябинска оштрафовали за курение двух пассажиров

Задымили они на летном поле
Ольга АНТОНОВА
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Хорошо, что из--за курильщиков рейс на Москву не задержали. Фото: Архив "КП".Хорошо, что из--за курильщиков рейс на Москву не задержали. Фото: Архив "КП".
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В субботу, 9 ноября, пассажиры рейса «ЧелябинскМосква» решили покурить «на дорожку» на летном поле, недалеко от самолета.

Сигнал о нарушении правил авиаперевозки поступил в дежурную часть Линейного отдела полиции. Как рассказала корреспонденту КП-Челябинск главный специалист пресс-службы Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте Вера Кухтина, на месте стражи порядка выяснили, что закон нарушили два пассажира, 39 и 36 лет.

Курильщиков доставили в дежурную часть, где на них составили административные протоколы. Нарушителям закона предстоит заплатить от 500 до полутора тысяч рублей. Размер финансового наказания определит суд.

В пресс-службе Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте сообщили, что в Москву прошрафившиеся улетели вовремя: рейс не задержали.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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