В малых городах Челябинской области создадут «места притяжения»

СЕГОДНЯ 12:34 2019-11-11T12:34:05+03:00

В Кыштыме, который тоже относится к моногородам, построена замечательная набережная. Фото: gubernator74.ru

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На Южном Урале работает поручение губернатора Алексея Текслера по поддержке моногородов. По проекту Фонда развития моногородов «Место притяжения» предстоит благоустроить общественные пространства в 16 промышленных городах.

В дело «оживления» включат предпринимателей. Открыть кафе, получить место на фуд-кортах они смогут, в том числе, с помощью кредитов, которые им предложит Фонд развития моногородов готов. Размер займа — от 5 до 250 млн руб. Процентная ставка — 0% годовых. Можно реализовывать одну или несколько из 16 франшиз на льготных условиях. Проекты развития общественных зон разработают, учитывая мнения жителей.

По мнению политолога Сергея Зырянова, новые пространства станут тем плюсиком, который поможет удержать молодежь на малой родине. Доказано: каждый новый скверик, парк, площадь манят, как магнитом, народ.

В Карабаше новым местом притяжения станет Центральная площадь. Ее построят с нуля. Реконструкция ждет ул. Металлургов, природный сквер «Аллея Ветеранов». В сквере появятся камерная сцена, амфитеатр, место для выставок, а также «Лента времени» — место памяти, отражающее историю города и рассказывающее о его героях.

В Нязепетровске благоустроят площадь Революции и парк Гагарина. В парке появятся детская площадка и площадка для проведения мероприятий с фонтаном. Из старой танцевальной площадки сделают закрытое кафе. Появятся в Нязепетровске площадка для стрит-бола и скейт-парк.

В Усть-Катаве отремонтируют парк у ДК им. Белоконева и прилегающей территории центральной площади на ул Ленина.

В Миассе планируется реконструкция парка «Автозаводцев» и строительство набережной вдоль реки Миасс в районе Комарово. Работы по созданию «Места притяжения» пройдут и в других моногородах региона.

ИСТОЧНИК KP.RU