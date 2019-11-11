2019-11-11T13:22:54+03:00
Общество

Школьница из Челябинска выиграла Всероссийский вокальный конкурс и сможет записать собственную песню

Маргарита Стрюкова покорила звездных членов жюри пением и игрой на флейте
Валентина ВАГАНОВА
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Награду Маргарите вручил композитор Максим Дунаевский. Фото героя публикацииНаграду Маргарите вручил композитор Максим Дунаевский. Фото героя публикации
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12-летняя челябинка Маргарита Стрюкова вернулась в родной город с очередной наградой. Школьница стала победительницей Всероссийского вокального конкурса «Юная звезда». Финал состоялся на прошлой неделе в Москве.

— Сначала нужно было пройти заочный этап, мы отправляли портфолио и видеозапись. Для участия в финале было отобрано всего 15 конкурсантов — я считаю, это лучшие из лучших. Сейчас идет такой же конкурс только среди взрослых, называется он «Новая звезда», и там 86 участников. А у нас всего 15, хотя заявок было гораздо больше, — рассказала корреспонденту КП-Челябинск мама победительницы Оксана Стрюкова.

Марго занимается вокалом с трех лет. Фото героя публикации

Марго занимается вокалом с трех лет. Фото героя публикации

Маргарита обошла 14 конкурсантов. Она исполнила песню из мультфильма «Щелкунчик» «На краю земли», подыгрывая себе на флейте.

Наградил юную вокалистку председатель жюри композитор Максим Дунаевский. Также участников оценивали певица Зара, художественный руководитель «Ералаша», режиссер Борис Грачевский, победитель «Новой звезды» прошлого года Тамара Дудуния.

Наградой для Марго стала запись собственной песни. Слова и музыку напишут специально для девочки.

Школьница из Челябинска выиграла Всероссийский вокальный конкурс.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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