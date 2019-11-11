2019-11-11T13:12:02+03:00
Спорт

Сделал тело! Челябинец стал чемпионом мира по бодибилдингу в ОАЭ

Роман Халиулин стал единственным спортсменом из России, кто завоевал «золото»
Алексей МИКУШИН
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Золотая медаль Романа Халиулина стала единственной в копилке российской команды. Фото: минспорт.Золотая медаль Романа Халиулина стала единственной в копилке российской команды. Фото: минспорт.
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Турнир в Объединенных Арабских Эмиратах собрал более 700 участников. В составе сборной команды России отличился челябинец Роман Халиулин. В категории «Классик физик» наш спортсмен сумел занять первое место. Кстати, золотая медаль Романа стала единственной в копилке российской команды.

Экс-председатель федерации бодибилдинга и фитнеса Челябинской области Олег Леонгард пояснил, что категория «Классик физик» совсем недавно вернулась в регламент проведения крупных турниров. По сути, это открытая категория, где вес спортсмена не имеет значения. Главные критерии — объем, симметрия мышц, мужественность, эстетика. «Классик физик» многие называют одной из престижнейших категорий, и возвращением «золотой эры» бодибилдинга.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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