2019-11-11T13:14:29+03:00
Общество

Знай наших! Робототехники из Миасса взяли золото Всемирной олимпиады

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер направил в адрес юных гениев поздравительную телеграмму
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Ребята из Миасса завоевали золото Всемирной олимпиады по робототехнике. Фото: gubernator74.ruРебята из Миасса завоевали золото Всемирной олимпиады по робототехнике. Фото: gubernator74.ru
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«Поздравляю вас с блестящей победой на Всемирной олимпиаде по робототехнике. У Челябинской области всегда были сильны позиции в научно-техническом творчестве, и ваш успех в Венгрии это еще раз подтвердил. Желаю вам новых достижений и побед на пути к вершинам мастерства!» — написал в телеграмме губернатор Алексей Текслер.

В олимпиаде, что прошла в венгерском Дьере, сражались 1133 школьника и студента первых курсов из 71-й страны. Россию представляли 42 робототехника из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Владивостока, Миасса, Нижнего Тагила, Раменского, Мытищ, Магнитогорска, Новочебоксарска и Иннополиса.

Илья Васильев, Владимир Булаев и Егор Немцов из Миасса в составе команды ROADSTER стали первыми в основной младшей группе. Победители занимаются в клубе робототехники «Прометей». Воспитанники наставника Ларисы Соловьевой не первый год уверенно проходят жесткий отбор в сборную России и защищают честь страны на международном этапе World Robot Olympiad.

ИСТОЧНИК KP.RU

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