2019-11-11T17:52:00+03:00
Общество

В детсаду, который жительница Челябинска обвинила в поборах, назвали родительницу конфликтной

И посетовали, что мама везде рассылает жалобы
Андрей АБРАМОВ
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Конфликт случился в детском саду №452.Конфликт случился в детском саду №452.Фото: Олег УКЛАДОВ
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В редакцию КП-Челябинск обратилась горожанка Елена Ломакина. Она рассказала, что в этом году отдала дочь в детсад №452 на Северо-Западе. Родительница посетовала, что в спальной стоят старые окна, домофон в группу не работает, а родительский комитет собирает на обычную банковскую карту взносы. На обвинения ответила директор садика Ольга Кравченко.

Руководитель отметила, что перед началом года ревизия не нашла у них нарушений. В группе «Заиньки», куда ходит дочка Ломакиной, сделали косметический ремонт, поставили евроокна и заменили двери. В редакцию прислали фото. На кадрах все выглядит новым и опрятным.

— В спальном помещении окна деревянные, в рабочем состоянии, утеплены. Чтобы жизнь детей в коллективе была организованной, комфортной, сплоченной, родителей нужно вовлечь в образовательный процесс. Для этого создается родительский комитет. Взрослые сами решают, какую помощь оказывать. Любые благотворительные родительские взносы — дело исключительно добровольное, — рассказала КП-Челябинск директор.

Руководитель добавила, что в следующем году окна в спальной поменяют. О том, что родители собирают деньги в чате в Viber — она была не в курсе.

— Елена Ломакина пришла в детский сад с конфликтом. Сначала конфликт с воспитателями, потом в чате оскорбление родителей — за что ее и удалили из него. Потом посыпались на детский сад жалобы в прокуратуру, в Комитет по делам образования, на родителей в полицию. Все вопросы можно уладить внутри детского сада. Администрация и сотрудники доброжелательно настроены ко всем, — закончила директор.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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