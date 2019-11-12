2019-11-12T09:49:30+03:00
Общество

Освобожденная из-под ареста домашняя кошка нашла приемную семью в Челябинске

Зверюшка стала заложником взрослых игр
Лидия ПЕСКОВА
Поделиться:
Под арестом оказалась кошка.Под арестом оказалась кошка.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Юрист из Челябинска Татьяна Вотинова пострадала при банкротстве «Уральской плодоовощной компании». Фирма не выплатила женщине положенный гонорар, поэтому юрист потребовала наложить обеспечительные меры на имущество фирмы. Бизнесмены ответили ей аналогичным образом — на имущество Татьяны также наложили арест.

Так как Вотинова занимается передержкой животных, среди прочего под арестом оказалась домашняя кошка Халапенья. Уже были желающие забрать Халапенью в семью, однако с этим пришлось повременить. Лишь тогда, когда суд снял арест с имущества зоозащитницы, Татьяна смогла пристроить животное-арестанта.

Женщина отмечает, что за время ареста уже успела привязаться к животному. Отдавать Халапенью в чужие руки ей было трудно.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события или вам нужна помощь?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351)7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351)7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Челябинской области сохраняется эпизоотическое благополучие в птицеводческих хозяйствах
Уволенная за голые фото тренер кикбоксинга из Магнитогорска прошла полиграф на Первом канале
Челябинская «хрущевка» удивила посетителей выставки стендового моделизма
Мужчину, который чуть было не разбил голову сына-младенца, оштрафовали в Челябинске
Фонды ВТБ по итогам октября стали лидерами по привлечению средств
Жители Челябинской области боятся пить воду, из-за которой ломается техника
Банк УРАЛСИБ предлагает комплексный вклад «На все сто» для владельцев индивидуального инвестиционного счета
Мэром Челябинска хотят стать безработные и пенсионеры
Семиклассница выпала из окна многоэтажки в Челябинске
Неразорвавшийся снаряд времен Великой Отечественной войны нашли в Челябинской области
Престижный дом на Северо-Западе Челябинска может рухнуть из-за строящейся неподалеку высотки
«Мерседес» снес 20 машин на перекрестке и загорелся в Челябинской области