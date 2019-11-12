Освобожденная из-под ареста домашняя кошка нашла приемную семью в Челябинске

СЕГОДНЯ 09:49 2019-11-12T09:49:30+03:00

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Юрист из Челябинска Татьяна Вотинова пострадала при банкротстве «Уральской плодоовощной компании». Фирма не выплатила женщине положенный гонорар, поэтому юрист потребовала наложить обеспечительные меры на имущество фирмы. Бизнесмены ответили ей аналогичным образом — на имущество Татьяны также наложили арест.

Так как Вотинова занимается передержкой животных, среди прочего под арестом оказалась домашняя кошка Халапенья. Уже были желающие забрать Халапенью в семью, однако с этим пришлось повременить. Лишь тогда, когда суд снял арест с имущества зоозащитницы, Татьяна смогла пристроить животное-арестанта.

Женщина отмечает, что за время ареста уже успела привязаться к животному. Отдавать Халапенью в чужие руки ей было трудно.

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ИСТОЧНИК KP.RU