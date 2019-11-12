2019-11-12T17:54:22+03:00
Общество

Незнакомка раскрыла секрет самой загадочной картины художника из Челябинска Игоря Белковского

Она рассказала, где искать второго персонажа культовой картины «Двое»
Лидия ПЕСКОВА
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Культовая картина "Двое".Культовая картина "Двое".
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Фотография Владимира Белковского «Незнакомка» хорошо знакома людям искусства. Спустя несколько лет после уличной фотосессии художник Игорь Белковский написал по фотокарточке портрет маслом. Свою картину он назвал «Двое» и заставил поклонников решать ребус: где же спрятан второй персонаж? Раскрыть секрет помогла та самая незнакомка.

Жительница Челябинска Анна Глушко сама позвонила в редакцию Lentachel.ru и рассказала историю старого фотоснимка.

— Снимок сделан в августе 90-го года в арке дома, которая смотрит на здание администрации губернатора области. Я была еще школьницей. А второй персонаж — тень фотографа. Двое — это мастер и модель, — рассказала Анна Глушко.

Анна Глушко и Владимир Меньшов на церемонии "Светлое прошлое". Фото: Сергей Белковский.

Анна Глушко и Владимир Меньшов на церемонии "Светлое прошлое". Фото: Сергей Белковский.

Кстати, в 2013-м году героиня фотографии и картины вручала на сцене челябинской драмы бронзового Кентавра художнику Игорю Белковскому во время торжественной церемонии премии «Светлое прошлое». И тогда незнакомка притягивали к себе восхищенные взгляды. Например, кинорежиссер Владимир Меньшов с интересом рассматривал татуировки на ее плече.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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