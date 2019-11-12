Незнакомка раскрыла секрет самой загадочной картины художника из Челябинска Игоря Белковского
Фотография Владимира Белковского «Незнакомка» хорошо знакома людям искусства. Спустя несколько лет после уличной фотосессии художник Игорь Белковский написал по фотокарточке портрет маслом. Свою картину он назвал «Двое» и заставил поклонников решать ребус: где же спрятан второй персонаж? Раскрыть секрет помогла та самая незнакомка.
Жительница Челябинска Анна Глушко сама позвонила в редакцию Lentachel.ru и рассказала историю старого фотоснимка.
— Снимок сделан в августе 90-го года в арке дома, которая смотрит на здание администрации губернатора области. Я была еще школьницей. А второй персонаж — тень фотографа. Двое — это мастер и модель, — рассказала Анна Глушко.
Анна Глушко и Владимир Меньшов на церемонии "Светлое прошлое". Фото: Сергей Белковский.
Кстати, в 2013-м году героиня фотографии и картины вручала на сцене челябинской драмы бронзового Кентавра художнику Игорю Белковскому во время торжественной церемонии премии «Светлое прошлое». И тогда незнакомка притягивали к себе восхищенные взгляды. Например, кинорежиссер Владимир Меньшов с интересом рассматривал татуировки на ее плече.
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ИСТОЧНИК KP.RU