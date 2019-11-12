2019-11-12T20:29:24+03:00
Спорт

Дебют Юрзинова за «Трактор» закончился поражением от магнитогорского «Металлурга» — 2:5

После перерыва в чемпионате КХЛ черно-белые уступили в южноуральском дерби
Алексей МИКУШИН
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Нынешний матч был особенно важен для «Трактора». Фото: ХК "Трактор".Нынешний матч был особенно важен для «Трактора». Фото: ХК "Трактор".
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В этом сезоне «медведи» дважды переиграли «лис» на предсезонных турнирах. Но эти матчи, в отличие от сегодняшнего, мало что решали. Нынешний матч был особенно важен для «Трактора». Команда вышла на лед в Магнитогорске во главе с новым наставником Владимиром Юрзиновым. Челябинцам во чтобы то ни стало нужно набирать очки в каждом матче и подниматься с 11-го места в турнирной таблице Восточной конференции чемпионата КХЛ.

Первый тайм между «Трактором» и «Металлургом» завершился вничью. На гол хозяев ответил финский защитник черно-белых Йессе Виртанен.

Во втором отрезке матча Магнитка с разницей в 20 секунд забивает две шайбы — 3:1. Отметим, что пару голов хозяева забросили в большинстве.

В третьем периоде сталевары забрасывают еще дважды «распечатывают» ворота Василия Демченко, доведя счет до 5:1. За четыре минуты до финальной сирены новичок «Трактора» Никита Щербак сокращает счет до 5:2. Этот результат сохранился до конца матча.

14 ноября «Трактор» в Казани сыграет против «Ак Барса».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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