2019-11-12T20:57:48+03:00
Происшествия

Житель Магнитогорска получил 14 лет за убийство 17-летней подруги

Суд учел и другие прегрешения парня
Лидия ПЕСКОВА
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Дмитрий Возный получил 14 лет. Фото: личная страница героя в социальных сетях.Дмитрий Возный получил 14 лет. Фото: личная страница героя в социальных сетях.
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В мае 2019 года в подъезде дома на проспекте Карла Маркса в Магнитогорске жильцы нашли бездыханное тело девушки. 17-летнюю даму зарезал ее же друг. Подозреваемого задержали быстро. А на этой неделе 21-летнему Дмитрию Возному огласили обвинительный приговор.

В день убийства Возный напал с ножом на таксиста. Хотел забрать у водилы автомобиль, чтобы произвести впечатление на свою девушку. К убитой Возный ехал мириться. Но она отказала, тогда ревнивец взялся за нож и нанес своей подруге более 40 ранений.

— Вынося приговор, суд учел особую тяжесть, насильственный характер и высокую степень общественной опасности обоих преступлений, а также личность виновного. Мужчину приговорили к 14 годам колонии строгого режима, — сообщает пресс-служба Правобережного суда Магнитогорска.

Также убийца должен выплатить компенсацию родным погибшей и напуганному таксисту.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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