В Челябинске спасли собаку, попавшую в капкан садоводов

СЕГОДНЯ 04:04 2019-11-13T04:04:33+03:00

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Жители Челябинска заметили в Тракторозаводском районе возле садов пса с оторванной лапой и рассказали о нем зоозащитникам. Специалисты из «Гуманного отлова собак и кошек в Челябинске и УрФО» поймали беднягу и отвезли в клинику. Там псу сделали операцию. Сейчас он живет в приюте «Хатико», но надеется, что когда-нибудь у него будут свои личные хозяева. Хоть у него и всего три лапы.

— К сожалению, неадекватные садоводы расставляют капканы. Вероятно, это делают для того, чтобы не допустить на территорию бомжей и воришек. Но помните: если на территории вашего сада человеку оторвет ногу, вас накажут по всей строгости закона. А пока в капкан попал этот пес, — рассказал зоозащитник Владимир Шиленко.

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ИСТОЧНИК KP.RU