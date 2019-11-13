В Челябинске новогодние утренники в популярном театре оказались под угрозой

СЕГОДНЯ 06:23 2019-11-13T07:30:16+03:00

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В редакцию КП-Челябинск написали родители школьников, которые собирались организованно классом посетить утренник в Молодежном театре, который в народе по старинке именуют ТЮЗом. В этом году там приготовили премьеру «Мой папа — Дед Мороз». Однако постановка и детский праздник в конце декабря оказались под угрозой срыва.

Сейчас на сайте театре уже невозможно купить билет на постановку. В этом году в учреждении культуры начали масштабную реконструкцию.

— Объяснили, что не успевают закончить ремонт, и елки перенесут в какой-то ДК в Ленинском районе. Нас, конечно, это не устраивает, будем забирать деньги, — рассказал КП-Челябинск Алексей Попов.

— Выход будет однозначно найден, сегодня директора театра и ДК «Станкомаш» встретятся, все решат, и будет все более менее понятно, — сообщила пресс-секретарь театра Вера Вяткина.

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ИСТОЧНИК KP.RU