2019-11-13T07:30:16+03:00
Общество

В Челябинске новогодние утренники в популярном театре оказались под угрозой

Виной тому масштабная реконструкция
Андрей АБРАМОВ
Поделиться:
В Молодежном театре не успевают закончить ремонт к новогодним елкам.В Молодежном театре не успевают закончить ремонт к новогодним елкам.Фото: Андрей АБРАМОВ
Изменить размер текста:

В редакцию КП-Челябинск написали родители школьников, которые собирались организованно классом посетить утренник в Молодежном театре, который в народе по старинке именуют ТЮЗом. В этом году там приготовили премьеру «Мой папа — Дед Мороз». Однако постановка и детский праздник в конце декабря оказались под угрозой срыва.

Сейчас на сайте театре уже невозможно купить билет на постановку. В этом году в учреждении культуры начали масштабную реконструкцию.

— Объяснили, что не успевают закончить ремонт, и елки перенесут в какой-то ДК в Ленинском районе. Нас, конечно, это не устраивает, будем забирать деньги, — рассказал КП-Челябинск Алексей Попов.

— Выход будет однозначно найден, сегодня директора театра и ДК «Станкомаш» встретятся, все решат, и будет все более менее понятно, — сообщила пресс-секретарь театра Вера Вяткина.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Новый медицинский скандал: в Челябинской области не оказалось машины скорой, чтобы увезти на операцию пациента с инфарктом
Первая жертва зимнего клева: в Челябинской области утонул рыбак
У жителей Челябинска чиновники через интернет поинтересовались, нужны ли горожанам новые деревья
Дети, которые сбежали от одержимой матери в Усть-Катаве, занимаются с психологами
С приходом холодов жители Челябинска вновь начинают задыхаться от смога
ДТП в Зауралье: автомобиль промчался по тротуару, на котором стоял пешеход
В Копейске открыли велопарковку в честь школьника, утонувшего при спасении детей. И тут же ее убрали
В Челябинске спасли собаку, попавшую в капкан садоводов
«Просто Игорь»: аэропорт Челябинска стал мемом в соцсетях
Житель Магнитогорска получил 14 лет за убийство 17-летней подруги
В Челябинской области вырастет материальная поддержка добрых дел
Владимир Юрзинов: Игра «Трактора» против Магнитки оставила больше вопросов, чем ответов
Дебют Юрзинова за «Трактор» закончился поражением от магнитогорского «Металлурга» — 2:5
В ледовом городке на главной площади Челябинска соберут героев детских книжек
Жители Челябинска потеряли снег
Вагон, в котором перевозили в Сибирь переселенцев, выставили в музее ЮУЖД
ВТБ снижает ставки по ипотеке до 8,6%
Шиномонтажку на ЧМЗ разнес бесправник
Незнакомка раскрыла секрет самой загадочной картины художника из Челябинска Игоря Белковского
В Челябинске стали известны победители конкурса на пост главы города
В Челябинске суд наказал обидчика маленького ребенка
В Челябинске второй кандидат снялся с конкурса на пост главы