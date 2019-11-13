2019-11-13T08:21:17+03:00
Общество

Из-за надвигающихся снегопадов в Челябинск запретят въезд грузовиков

Регулировщики готовятся выйти на перекрестки, чтобы ускорить трафик
Андрей АБРАМОВ
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В Челябинске могут запретить въезд грузовиков.В Челябинске могут запретить въезд грузовиков.Фото: Евгения ГУСЕВА
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13 ноября в Челябинске ожидается снегопад. Синоптики предупреждают о серьезном количестве осадков. В городском ГИБДД сообщают, что готовы противостоять стихии.

— Чтобы не случилось заторов, выведем дополнительные экипажи на улицы, чтобы помогали регулировать движение на оживленных перекрестках. Кроме того, планируем временно запретить въезд грузовиков в город, — сообщили в отделении пропаганды БДД ГИБДД Челябинска.

Если же фура поедет по городу в снегопад и ее заметят сотрудники, обещают остановить и потребовать прекратить движение. Во время снегопадов движение большегрузов считается наиболее опасным.

По прогнозам синоптиков, снег в Челябинске будет идти вплоть до следующей недели, однако серьезных осадков, кроме как 13 ноября, не ожидается.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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