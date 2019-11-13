Из-за надвигающихся снегопадов в Челябинск запретят въезд грузовиков

СЕГОДНЯ 08:17 2019-11-13T08:21:17+03:00

Изменить размер текста: A A

13 ноября в Челябинске ожидается снегопад. Синоптики предупреждают о серьезном количестве осадков. В городском ГИБДД сообщают, что готовы противостоять стихии.

— Чтобы не случилось заторов, выведем дополнительные экипажи на улицы, чтобы помогали регулировать движение на оживленных перекрестках. Кроме того, планируем временно запретить въезд грузовиков в город, — сообщили в отделении пропаганды БДД ГИБДД Челябинска.

Если же фура поедет по городу в снегопад и ее заметят сотрудники, обещают остановить и потребовать прекратить движение. Во время снегопадов движение большегрузов считается наиболее опасным.

По прогнозам синоптиков, снег в Челябинске будет идти вплоть до следующей недели, однако серьезных осадков, кроме как 13 ноября, не ожидается.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU