Из-за надвигающихся снегопадов в Челябинск запретят въезд грузовиков
13 ноября в Челябинске ожидается снегопад. Синоптики предупреждают о серьезном количестве осадков. В городском ГИБДД сообщают, что готовы противостоять стихии.
— Чтобы не случилось заторов, выведем дополнительные экипажи на улицы, чтобы помогали регулировать движение на оживленных перекрестках. Кроме того, планируем временно запретить въезд грузовиков в город, — сообщили в отделении пропаганды БДД ГИБДД Челябинска.
Если же фура поедет по городу в снегопад и ее заметят сотрудники, обещают остановить и потребовать прекратить движение. Во время снегопадов движение большегрузов считается наиболее опасным.
По прогнозам синоптиков, снег в Челябинске будет идти вплоть до следующей недели, однако серьезных осадков, кроме как 13 ноября, не ожидается.
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ИСТОЧНИК KP.RU