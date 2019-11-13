2019-11-13T09:36:19+03:00
Общество

В Челябинской области матери ребенка-инвалида пришлось судиться, чтобы выбить жизненно важное лекарство

Но пока таблетки не выдают
Андрей АБРАМОВ
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В больнице отказываются бесплатно выдавать таблетки от эпилепсии.В больнице отказываются бесплатно выдавать таблетки от эпилепсии.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Жительница Аши пожаловалась в прокуратуру, что ей за свой счет приходиться покупать препарат «Кеппра». В зависимости от дозировки, цена таблеток, которые помогают бороться с эпилепсией , достигает 3 000 рублей. Лекарство нужно было для ребенка-инвалида, но в больнице его отказывались выдавать бесплатно.

Необходимость покупать именно этот препарат подтвердила врачебная комиссия. В таком случае его должны были выдавать бесплатно, но сколько женщина не ходила по больничным кабинетам, ей отказывали. Тогда она попросила помощи в прокуратуре.

— Подали иск, чтобы обязать минздрав обеспечить ребенка-инвалида препаратом. Кроме того, требуем компенсировать деньги, которые мать ранее потратила на лекарство, — рассказали в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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