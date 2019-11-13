В Челябинской области матери ребенка-инвалида пришлось судиться, чтобы выбить жизненно важное лекарство

СЕГОДНЯ 09:34 2019-11-13T09:36:19+03:00

Изменить размер текста: A A

Жительница Аши пожаловалась в прокуратуру, что ей за свой счет приходиться покупать препарат «Кеппра». В зависимости от дозировки, цена таблеток, которые помогают бороться с эпилепсией , достигает 3 000 рублей. Лекарство нужно было для ребенка-инвалида, но в больнице его отказывались выдавать бесплатно.

Необходимость покупать именно этот препарат подтвердила врачебная комиссия. В таком случае его должны были выдавать бесплатно, но сколько женщина не ходила по больничным кабинетам, ей отказывали. Тогда она попросила помощи в прокуратуре.

— Подали иск, чтобы обязать минздрав обеспечить ребенка-инвалида препаратом. Кроме того, требуем компенсировать деньги, которые мать ранее потратила на лекарство, — рассказали в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU