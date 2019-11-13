2019-11-13T13:45:07+03:00
Спорт

В школе «Трактор» для юных хоккеистов открыли современный зал специальной подготовки

До конца года здесь появится еще одна крупная площадка для тренировок
Алексей МИКУШИН
Поделиться:
Фото: ХК ТракторФото: ХК Трактор
Изменить размер текста:

Зал со специальным покрытием для отработки навыков владения клюшкой, тренажеры для прыжков и развития моторики. На втором этаже пристроя к спортшколе «Трактор» открылась специализированная площадка дриблинга. Здесь уже вовсю тренируются юные хоккеисты.

По словам генерального директора ХК «Трактор» Бориса Видгофа до конца года планируется открыть еще один большой специальной подготовки. Это будет современная бросковая зона общей площадью около 400 квадратных метров. Она появится на месте бильярдного клуба (договор с арендатором расторгнут).

Борис Ефимович, по чьей инициативе идет обновление спортшколы, отметил, что переоборудование помещений, ремонт, оснащение обойдется в сумму порядка 10 миллионов рублей. Финансирование идет не за счет бюджетных средств. Кстати, первый взнос — один миллион рублей от компании «Бовид», внесли на традиционном фестивале «Трактор опен».

Свои добровольные взносы в этот проект внесли именитые воспитанники школы: Евгений Кузнецов, Никита Нестеров, Вячеслав Войнов, Антон Бурдасов, Вячеслав Основин, Александр Шинин, Евгений Дадонов, Максим Шалунов, Сергей Шумаков, Денис Зернов, Владислав Картаев. И другие воспитанники «Трактора» также подтвердили свое участие в проекте.

Президент клуба Алексей Текслер и генеральный директор Борис Видгоф выражают благодарность и признательность хоккеистам за активную поддержку и помощь родной школе «Трактор».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного спортивного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Что магнитогорцам хорошо, канадцу — срок: голкипер Джейми Маклеллан со страхом отозвался о своей работе в Челябинской области в 2007 году
Оставаться в лидерах: тренеров спортшколы «Трактор» наградили денежными премиями
Королеве красоты из Челябинска нужны горячая вода, матрас и ремонт в квартире
С боем вернули деньги: паре из Челябинска приписали 60 тысяч сверху кредита
ВТБ расширяет количество безбумажных офисов
Менял колеса — очнулся в реанимации: врачи вытащили с того света 32-летнего жителя Челябинска
В Челябинске обновят стадион «Локомотив»
В Челябинске замечены подделки новых купюр в 2 000 рублей
В Челябинске нашли настоящую Рапунцель: длина волос школьницы впечатляет
У черного риелтора отсудили квартиру, которую ему подарила больная шизофренией жительница Челябинской области
Челябинцев спросят, нужны ли в сквере на Северо-Западе кустарник и цветы
Завод в Челябинской области оштрафовали за выбросы
В Челябинской области матери ребенка-инвалида пришлось судиться, чтобы выбить жизненно важное лекарство
15 миллионов рублей пообещали пенсионерке из Магнитогорска за поддельные БАДы
Экс-судью объявили в розыск за растление подростков в Челябинской области
Водитель иномарки погиб после тарана фуры на трассе в Челябинской области
Из-за надвигающихся снегопадов в Челябинск запретят въезд грузовиков
Новый медицинский скандал: в Челябинской области не оказалось машины скорой, чтобы увезти на операцию пациента с инфарктом
Первая жертва зимнего клева: в Челябинской области утонул рыбак
У жителей Челябинска чиновники через интернет поинтересовались, нужны ли горожанам новые деревья