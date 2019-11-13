В школе «Трактор» для юных хоккеистов открыли современный зал специальной подготовки

СЕГОДНЯ 12:35 2019-11-13T13:45:07+03:00

До конца года здесь появится еще одна крупная площадка для тренировок

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Зал со специальным покрытием для отработки навыков владения клюшкой, тренажеры для прыжков и развития моторики. На втором этаже пристроя к спортшколе «Трактор» открылась специализированная площадка дриблинга. Здесь уже вовсю тренируются юные хоккеисты.

По словам генерального директора ХК «Трактор» Бориса Видгофа до конца года планируется открыть еще один большой специальной подготовки. Это будет современная бросковая зона общей площадью около 400 квадратных метров. Она появится на месте бильярдного клуба (договор с арендатором расторгнут).

Борис Ефимович, по чьей инициативе идет обновление спортшколы, отметил, что переоборудование помещений, ремонт, оснащение обойдется в сумму порядка 10 миллионов рублей. Финансирование идет не за счет бюджетных средств. Кстати, первый взнос — один миллион рублей от компании «Бовид», внесли на традиционном фестивале «Трактор опен».

Свои добровольные взносы в этот проект внесли именитые воспитанники школы: Евгений Кузнецов, Никита Нестеров, Вячеслав Войнов, Антон Бурдасов, Вячеслав Основин, Александр Шинин, Евгений Дадонов, Максим Шалунов, Сергей Шумаков, Денис Зернов, Владислав Картаев. И другие воспитанники «Трактора» также подтвердили свое участие в проекте.

Президент клуба Алексей Текслер и генеральный директор Борис Видгоф выражают благодарность и признательность хоккеистам за активную поддержку и помощь родной школе «Трактор».

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ИСТОЧНИК KP.RU