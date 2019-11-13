2019-11-13T13:12:48+03:00
Умные вещи

ВТБ расширяет количество безбумажных офисов

Тиражирование сервиса на всю сеть планируется в первом квартале 2020 года
Поделиться:
Новая технология позволяет клиентам ВТБ подписывать необходимые документы в онлайн-режимеНовая технология позволяет клиентам ВТБ подписывать необходимые документы в онлайн-режиме
Изменить размер текста:

ВТБ увеличил число офисов с обслуживанием на основе безбумажной технологии до 153 точек продаж. Тиражирование сервиса на всю сеть планируется в первом квартале 2020 г.

Новая технология позволяет клиентам ВТБ подписывать необходимые документы в онлайн-режиме, без бумажных носителей. На данный момент сервис доступен на 19 типах операций по кредитам, картам и счетам. С момента запуска проекта таким образом оформлено уже более 4 тысяч договоров. До конца текущего года число доступных операций в рамках данной технологии расширится до 25, одним из новых продуктов станут депозиты. В 2020 году расширение перечня операций продолжится: планируется перевести на безбумажную технологию кассовые операции, оформление эскроу-счетов и инвестиционные продукты.

При обслуживании клиентов в офисе сотрудник оформляет услугу и формирует электронный документ, а клиент подтверждает операцию и подписывает все документы электронной подписью в мобильном банке. Все подписанные таким способом договоры хранятся в электронном формате и доступны пользователю в любое время в специальном разделе ВТБ-Онлайн. Безопасность технологии реализуется за счет целого комплекса мер, подтверждающих авторство и неизменность подписанного клиентом документа, а также надежной системой хранения данных и электронных документов. Надежность реализованного механизма подтверждена независимой экспертизой.

Мигель Маркарянц, руководитель департамента розничного бизнеса – старший вице-президент ВТБ, отметил: «Внедрение безбумажной технологии – важный шаг в реализации нашей цели стать банком «первого выбора» на рынке. Нам важно, чтобы людям было удобно и комфортно с нами взаимодействовать. Двигаясь в соответствии с нашей стратегией, мы создаем новый клиентский опыт, одновременно повышая эффективность банковских процессов. Мы стремимся перевести максимальное количество операций, которые проводятся в отделении банка с использованием документов, в безбумажный формат. Сегодня клиенту доступны подписанные документы в электронном виде, что автоматически решает несколько задач — договоры всегда под рукой и в аккуратном виде. Это быстро, удобно, а самое главное — безопасно. При этом банк предлагает тот подход, при котором клиент сам выбирает максимально удобный способ взаимодействия. Если человек хочет подписать документы собственноручно, мы их распечатаем. Клиенты уже оценили новый способ подписи документов, поэтому мы решили запустить безбумажную технологию полностью на все свои офисы – планируем сделать это в первом квартале 2020 года».

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Что магнитогорцам хорошо, канадцу — срок: голкипер Джейми Маклеллан со страхом отозвался о своей работе в Челябинской области в 2007 году
Оставаться в лидерах: тренеров спортшколы «Трактор» наградили денежными премиями
Королеве красоты из Челябинска нужны горячая вода, матрас и ремонт в квартире
С боем вернули деньги: паре из Челябинска приписали 60 тысяч сверху кредита
Менял колеса — очнулся в реанимации: врачи вытащили с того света 32-летнего жителя Челябинска
В Челябинске обновят стадион «Локомотив»
В школе «Трактор» для юных хоккеистов открыли современный зал специальной подготовки
В Челябинске замечены подделки новых купюр в 2 000 рублей
В Челябинске нашли настоящую Рапунцель: длина волос школьницы впечатляет
У черного риелтора отсудили квартиру, которую ему подарила больная шизофренией жительница Челябинской области
Челябинцев спросят, нужны ли в сквере на Северо-Западе кустарник и цветы
Завод в Челябинской области оштрафовали за выбросы
В Челябинской области матери ребенка-инвалида пришлось судиться, чтобы выбить жизненно важное лекарство
15 миллионов рублей пообещали пенсионерке из Магнитогорска за поддельные БАДы
Экс-судью объявили в розыск за растление подростков в Челябинской области
Водитель иномарки погиб после тарана фуры на трассе в Челябинской области
Из-за надвигающихся снегопадов в Челябинск запретят въезд грузовиков
Новый медицинский скандал: в Челябинской области не оказалось машины скорой, чтобы увезти на операцию пациента с инфарктом
Первая жертва зимнего клева: в Челябинской области утонул рыбак
У жителей Челябинска чиновники через интернет поинтересовались, нужны ли горожанам новые деревья