2019-11-13T13:05:56+03:00
Общество

В Челябинске обновят стадион «Локомотив»

Об этом рассказали на встрече губернатора Алексея Текслера и председателя одноименного Всероссийского физкультурно-спортивного общества Юрия Нагорных
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Алексей Текслер и Юрий Нагорных обсудили развитие спортивного комплекса "Локомотив" в Челябинске. Фото: gubernator74.ruАлексей Текслер и Юрий Нагорных обсудили развитие спортивного комплекса "Локомотив" в Челябинске. Фото: gubernator74.ru
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В следующем году легендарный челябинский стадион отмечает 65 лет. К юбилею «ветерану» готовят подарок. О развитии легендарного спортивного объекта говорили в резиденции губернатора.

На встрече губернатора Алексея Текслера с председателем Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Локомотив» Юрий Нагорных рассказал, что спорткомплекс ждет модернизация. За последнее десятилетие в него были вложено более 200 млн руб.

— Спортобщество «Локомотив» — одно из самых активных в Челябинской области. Во времена СССР у нас так назывался футбольный клуб. Стадион «Локомотив» был и есть центр притяжения спортивной жизни. Знаю, что на стадионе планируется возведение физкультурного комплекса. Это предложение мы поддерживаем, — сказал Текслер.

Обсудили и возможную поддержку профессионального спорта. Например, гандбольного клуба из Челябинска «Динамо» (клуб «Локомотив-Полет»). Команда выступает в Суперлиге Чемпионата России.

"ЛОкомотив" - один из центров притяжения любителей активного образа жизни в Челябинске. Фото: группа "ФСК ЛОКОМОТИВ" vk.com

"ЛОкомотив" - один из центров притяжения любителей активного образа жизни в Челябинске. Фото: группа "ФСК ЛОКОМОТИВ" vk.com

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ИСТОЧНИК KP.RU

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