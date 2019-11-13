2019-11-13T14:18:43+03:00
Общество

Менял колеса — очнулся в реанимации: врачи вытащили с того света 32-летнего жителя Челябинска

Сам молодой человек не помнит, как чуть не умер
Лидия ПЕСКОВА
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Молодой мужчина упал без сознания в шиномонтажке.Молодой мужчина упал без сознания в шиномонтажке.Фото: Олег ЗОЛОТО
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32-летний житель Челябинска готовился к холодам. Он поехал в шиномонтажку менять колеса и оказался в реанимации. Что случилось в дороге и как мужчина чуть не погиб, позже ему рассказывали врачи. Сам пострадавший ничего не помнит.

Он приехал на станцию техобслуживания. И там внезапно ему стало плохо. Упал без сознания. Вызвали скорую помощь, увезли в больницу.

Обследование показало: разорвалась аневризма головного мозга. Аневризма — это расширение сосуда, которое может привести к разрыву и кровоизлиянию в мозг.

— Такая же патология привела к гибели ряда известных людей. От разрыва аневризмы погибли актер Андрей Миронов, художница Надя Рушева, журналист Сергей Доренко. Внешне эта патология никак не проявляется и в большинстве случаев ее находят случайно при обследованиях. Поэтому при разрыве аневризмы люди, как правило, погибают, — сообщает пресс-служба Челябинской областной клинической больницы.

Однако медики ЧОКБ вытащили молодого мужчину с того света. Сейчас пациент идет на поправку. Впереди его ждет долгая реабилитация.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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