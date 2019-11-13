С боем вернули деньги: паре из Челябинска приписали 60 тысяч сверху кредита

СЕГОДНЯ 13:10 2019-11-13T13:16:39+03:00

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Сотрудники банка навязали Евгению и Елене допуслуг при оформлении кредита на машину. Кредиторы вынудили их оформить страховку и купить сертификат на юруслуги, сказав, что иначе кредит не одобрят. Пара хотела взять 530 тысяч, а в итоге им насчитали еще 61 тысячу.

Челябинцы только потом узнали, что потребительский кредит дают и без страховки. А навязывать им сертификат на юридические услуги не имели права.

— Столько нервов и сил мы потратили, чтобы вернуть всю сумму! Обратились в офисы страховых компаний. Деньги нам вернули в течение 14 дней, как и установлено законом. А вот с сертификатом было сложнее. У этой юрфирмы офис находится в Москве. Мы позвонили им на горячую линию, проконсультировались, как отказаться от сертификата. Документы и заявление направили в электронном виде, но для подстраховки еще отправили заказным письмом и сохранили чек, — рассказала корреспонденту КП-Челябинск Елена.

Срок рассмотрения заявления — месяц. На 30-ый день Евгению позвонили. Сказали, процесс затормозился: нужно было сразу прислать нотариально заверенные копии паспорта.

— Нас об этом даже не предупредили. Хотя мы пару раз звонили консультанту и уточняли, какие документы и в каком виде нужны. В итоге, мы отправили новые копии, нам пообещали вернуть деньги в течение недели. Но они так и не пришли. Мы сами позвонили в юрфирму. Нам велели подождать еще неделю: бухгалтер не успевает. Тогда мы пригрозили подать жалобу в Роспотребнадзор и исковое в суд. Деньги вернули через пару дней, ночью.

Как отказаться от страховки и вернуть деньги:

1. Для страхователей установлен специальный срок — период охлаждения, 14 дней. За это время страхователь может передумать и отказаться от заключения договора со страховой компанией.

2. Договор страхования обычно заключается на год. При перезаключении его на следующий период, можно не согласиться с предлагаемыми условиями, заключить другой договор, более выгодный. Или совсем отказаться от заключения.

ИСТОЧНИК KP.RU