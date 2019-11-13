2019-11-13T13:24:44+03:00
Спорт

Оставаться в лидерах: тренеров спортшколы «Трактор» наградили денежными премиями

Наставников отметили за подготовку ближайшего резерва челябинского клуба
Алексей МИКУШИН
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Фото: ХК ТракторФото: ХК Трактор
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Сейчас молодежь черно-белых занимает лидирующие позиции в первенстве России (группа «Сильнейшие», зона «Урал — Западная Сибирь») по всем возрастам.

На днях генеральный директор ХК «Трактор» Борис Видгоф на заседании тренерского совета СШОР «Трактор» отметил высокие результаты юношеских и юниорских команд школы. Подчеркнул важность сохранения лидирующих позиций. Борис Видгоф вручил премии трем тренерам игроков 2002 года — Виктору Ветшеву, Александру Глазкову и Игорю Шадрину за воспитание 11 хоккеистов, с которыми «Трактор» заключил профессиональные контракты.

— Мы ждем от школы результатов. Выпускников, которые бы вошли в состав и усилили команды нашей клубной системы — «Белые медведи», «Челмет» и «Трактор». Мы все заинтересованы в этом, — отметил Борис Видгоф.

— Приятно, когда к нашему тренерскому труду относятся с такой теплотой. Из своей практики я такого не припомню. Сегодня те, кто заключил контракты с «Трактором» уже заканчивают школу. А я помню их еще совсем маленькими пацанами. И вспоминаю весь пройденный путь, — говорит Александр Глазков.

Кстати, на днях в спортшколе «Трактор» открыли первую очередь нового комплекса для усовершенствования спортивной подготовки.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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