Оставаться в лидерах: тренеров спортшколы «Трактор» наградили денежными премиями
Сейчас молодежь черно-белых занимает лидирующие позиции в первенстве России (группа «Сильнейшие», зона «Урал — Западная Сибирь») по всем возрастам.
На днях генеральный директор ХК «Трактор» Борис Видгоф на заседании тренерского совета СШОР «Трактор» отметил высокие результаты юношеских и юниорских команд школы. Подчеркнул важность сохранения лидирующих позиций. Борис Видгоф вручил премии трем тренерам игроков 2002 года — Виктору Ветшеву, Александру Глазкову и Игорю Шадрину за воспитание 11 хоккеистов, с которыми «Трактор» заключил профессиональные контракты.
— Мы ждем от школы результатов. Выпускников, которые бы вошли в состав и усилили команды нашей клубной системы — «Белые медведи», «Челмет» и «Трактор». Мы все заинтересованы в этом, — отметил Борис Видгоф.
— Приятно, когда к нашему тренерскому труду относятся с такой теплотой. Из своей практики я такого не припомню. Сегодня те, кто заключил контракты с «Трактором» уже заканчивают школу. А я помню их еще совсем маленькими пацанами. И вспоминаю весь пройденный путь, — говорит Александр Глазков.
Кстати, на днях в спортшколе «Трактор» открыли первую очередь нового комплекса для усовершенствования спортивной подготовки.
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ИСТОЧНИК KP.RU