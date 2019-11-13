«Игорь» — значит, «Челябинск»: шуточное название аэропорта попало в поисковики
Сервисы по поиску авиабилетов восприняли всерьез шутку, что челябинский аэропорт теперь называется «Игорь». Вбиваешь «Игорь» и получаешь «Челябинск».
Посковик сайта OneTwoTrip
Напомним, в прошлом году челябинский аэропорт получил имя известного физика-ядерщика Игоря Курчатова. На днях стали монтировать вывеску и начали с имени. Увидев слово «Игорь» на стекле огромных фасадных окон, горожане принялись упражняться в остроумии.
— Фамилия уже почти смонтирована, — прокомментировал пресс-секретарь Челябинского аэропорта Сергей Куклев. — Осталось прикрепить букву «О». Терминал, напомню, еще не открыт, и строительство идет этапами.
О том, какие еще претензии к новому зданию аэровокзала возникли у челябинцев, — читайте в нашем материале.
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ИСТОЧНИК KP.RU