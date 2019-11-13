В Челябинской области водителей просят воздержаться от поездок

13 Нояб. 15:09 2019-11-13T15:09:54+03:00

Этот снимок сделан час назад на М-5 в окрестностях Бакала. Фото: "Трасса М5 Уфа - Челябинск" vk.com

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Прогноз погоды выдает на 14 ноября резкий перепад температур. Ожидается до -15 ночью (в горнозаводской зоне), и 0 -5 днем. Регион накроет мокрым снегом.

— На дорогах прогнозируется гололедица, местами сильная. Это типичное погодное явление для поздней осени.

Специалисты ФКУ Упрдор «Южный Урал», учитывая прогноз на 14 ноября, рекомендуют автомобилистам вовсе воздержаться от поездок на личном транспорте.

— Если же отправиться в путь необходимо, водителям нужно быть осторожными и внимательными. На федеральных дорогах скоростной режим выше городского. При этом, в одном потоке движутся как легковые автомобили, так и фуры, — объясняют в пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Урал».

Подрядчики, отвечающие на содержание федеральных трасс, вышли на круглосуточное патрулирование. Противогололедных реагентов заготовлено с запасом. Важно не мешать спецтехнике, очищающей дороги.

В нештатных ситуациях на трассах нужно звонить в дежурно-диспетчерскую службу ФКУ Упрдор «Южный Урал» (351) 266-65-63 (круглосуточно).

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ИСТОЧНИК KP.RU