Челябинск и Ростов-на-Дону свяжет прямой авиарейс

14 Нояб. 06:15 2019-11-14T06:15:13+03:00

Первые самолеты полетят за пару дней до Нового года

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Авиакомпания «Азимут» открывает прямые рейсы из Ростова-на-Дону в Челябинск и обратно. Самолет начнут курсировать по маршруту 28 декабря 2019 года — за пару дней до Нового года, сообщает пресс-служба авиаперевозчика.

Лайнеры «Сухой Суперджет 100» обещают выводить на маршрут два раза в неделю — по понедельникам и четвергам.

Из Ростова-на-Дону самолеты будут вылетать в час ночи, а садиться в Челябинске — в шесть утра.

Из Челябинска лайнеры будут взлетать в 6.55, посадка в аэропорту Платов запланирована на 7.40.

Исключением станет первый рейс 28 декабря: он вылетит из Ростова-на Дону на два часа раньше — уже в 22.50.

Цена билета не сообщается.

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ИСТОЧНИК KP.RU