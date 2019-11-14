Рокеры из Челябинска сняли клип в защиту живущих в цирке животных

14 Нояб. 06:46 2019-11-14T08:55:08+03:00

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Челябинская рок-группа LASAR сняла клип на песню «Подари свободу», которая призывает отпустить на свободу животных из цирков. Ролик стремительно набирает просмотры.

Идея записать песню выросла из перфоманса «Цирк — для людей, лес — для зверей», который был подготовлен Центром защиты прав животных ВИТА в Челябинске.

— Вы видели закулисье трюков с животными? Их избивают, морят голодом, чтобы звери успешно работали на арене. Между выступлениями и дрессурой животные замурованы в теснейших клетках и сходят с ума от противоестественного существования. Ни один психически здоровый человек, увидев это, не останется равнодушным, — говорят создатели клипа.

Клип в защиту цирковых животных в Челябинске.Видео: LASAR.

Год назад молодая тигрица потеряла сознание во время шоу в цирке Магнитогорске. На дрессировщика Артура Багдасарова тогда обрушился шквал обвинений в жестокости. Но циркачи обвинили, что строгий стиль отношений не жестокость, а дисциплина.

— Мы не даем тиграм транквилизаторы, успокоительные, поэтому зритель видит на манеже настоящих зверей, их тигриную сущность. Они рычат, показывают зубы и когти. Работать мягко с такими артистами не получится. Только расслабишься, и они тебя тут же сожрут. В этом вся и проблема: многие люди не осознают всей опасности происходящего в клетке, — объяснила тогда Карина Багдасарова.

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ИСТОЧНИК KP.RU