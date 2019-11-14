Зарплату каждого медработника проверят в Челябинской области

14 Нояб. 07:06 2019-11-14T07:06:48+03:00

Изменить размер текста: A A

Чиновники из областного минздрава уже несколько раз выезжали в Магнитогорск. Который день здесь грозятся устроить забастовку врачи скорой помощи. Медики не довольны начисляемой им зарплатой. Но комиссия, изучавшая начисления, вынесла свой вердикт: платят правильно, просто не хватает прозрачности. Люди не понимают, как начисляют стимулирующие выплаты, а они достигают 37% от итоговой суммы.

После скандала в Магнитогорске в Челябинской области проведут мониторинг счетов всех медицинских учреждений.

— Людей раздражают цифры статистики, которая утверждает, что средняя зарплата врачей в регионе составила больше 60 тысяч. Большинство говорят, что эти деньги они не получают. До конца года мы проведем аудит по заработной плате, чтобы понять, где норма выполняется, а где есть лукавство со стороны главных врачей или чьи-то недоработки, — заверила вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт.

Также она заметила, что врач, работающий на одну ставку, никогда не будет получать больше, чем тот, который берет дополнительные дежурства.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вам есть что сказать по этому поводу?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351)7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351)7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU