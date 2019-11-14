Зарплату каждого медработника проверят в Челябинской области
Чиновники из областного минздрава уже несколько раз выезжали в Магнитогорск. Который день здесь грозятся устроить забастовку врачи скорой помощи. Медики не довольны начисляемой им зарплатой. Но комиссия, изучавшая начисления, вынесла свой вердикт: платят правильно, просто не хватает прозрачности. Люди не понимают, как начисляют стимулирующие выплаты, а они достигают 37% от итоговой суммы.
После скандала в Магнитогорске в Челябинской области проведут мониторинг счетов всех медицинских учреждений.
— Людей раздражают цифры статистики, которая утверждает, что средняя зарплата врачей в регионе составила больше 60 тысяч. Большинство говорят, что эти деньги они не получают. До конца года мы проведем аудит по заработной плате, чтобы понять, где норма выполняется, а где есть лукавство со стороны главных врачей или чьи-то недоработки, — заверила вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт.
Также она заметила, что врач, работающий на одну ставку, никогда не будет получать больше, чем тот, который берет дополнительные дежурства.
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ИСТОЧНИК KP.RU