Растает ли выпавший в Челябинске снег

14 Нояб. 07:30 2019-11-14T07:30:12+03:00

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Нынешний снегопад оказался гораздо мощнее, чем предполагали синоптики. Провидцы думали, что снег быстро растает. Но он все еще набирает силу и мощь.

В четверг и в пятницу, 14 и 15 ноября, в Челябинске будет минусовая температура: до -8 в четверг и до -4 в пятницу. Это значит, что снег, конечно же, не растает.

Но уже в субботу, 16 ноября, город ждет очередную волну тепла. В этот день потеплеет до +2...+4 градусов. Этого может и не хватить, чтобы снег начал плавиться. Возможно, нынешней ночью в городе установился постоянный снежный покров.

Следующая неделя однозначно будет холодной и снежной. Ко вторнику, 19 ноября, дневная температура опустится до -12 градусов. А в ночь на среду, 20 ноября, ожидается -21 градус. Снег на следующей неделе будет идти практически каждый день.

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ИСТОЧНИК KP.RU