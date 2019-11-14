Зоозащитники: службы отлова в Челябинске крадут домашних собак

14 Нояб. 08:45 2019-11-14T08:45:43+03:00

Изменить размер текста: A A

Зоозащитинки из Челябинска сообщают о фактах кражи домашних собак. За последние дни горожане стали свидетелями сразу двух нехороших историй.

— На въезде в сад «Электрометаллург» затащили собаку в машину. Она подошла к людям, виляя хвостом. Скорее всего, домашняя, ведь в садах круглогодично живут люди. Пса позвали по-доброму, а потом жестко запихнули в щель, через которую не пролезет и кошка. Вот почему наши питомцы не возвращаются из самовыгула, — пишет челябинка Ольга.

— По дворам Севео-Запада ходит белая газель без окон. На кузове нарисованы следы лапок и надпись «Товары для животных». В машине — живодеры! На моих глазах убили собаку. Бросили ей что-то, собака съела, и ей стало плохо. Один накинулся на собаку и придавил, другие тыкали в нее уколы, пока собака не перестала двигаться. Потом закинули в машину и уехали, так как я подняла крик. Собака была в ошейнике, видимо, домашняя, — расказывает Марьяна Николашина.

В компании «Продлидер», которая занимается отловом животных на улицах города, не отрицают, что газелька — их. В среду, 13 ноября, по жалобе горожан они выезжали ловить собак на парковку по Комсомольскому проспекту, 120.

— Мы никого не убиваем. Если от горожан поступает звонок, мы едем на место и ловим животное петлями. Если не получается, то стреляем из вневматического ружья препаратом, от которого пес засыпает. А не заснет — можем уколоть снова вручную. Через час животное просыпается в карантине нашего ветприемника на городской свалке, — рассказал КП-Челябинск начальник отдела по отлову безнадзорных животных компании «Продлидер» Максим Хромцов.

Фото выловленных собак «Продлидер» размещает в социальных сетях. Любой челябинец может посмотреть галерею и забрать домой понравившуюся собаку. Телефон ветприемника: 244−88−04.

— Любая собака без хозяина подлежит отлову. С ошейником она или без. Часто ошейники на собак надевают зоозащитники. Они подкармливают животных, а по сути, собаки бегают без надзора, — добавляет Хромцов.

ИСТОЧНИК KP.RU