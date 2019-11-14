Как в городе ликвидировали последствия снегопада
Снегопад в Челябинске начался накануне, около 23.00. В пресс-службе главного подрядчика по уборке дорог АО «Южуралмост» корреспонденту КП-Челябинск сообщили, что ночью на дорогах работало 105 уборочных машин.
— Десять колонн техники сначала вышли на главные улицы города: обработали дороги противогололедным материалом и подмели. Колонны сопровождали экипажи ДПС. И сейчас еще идет работе: машины убирают снежные валы от остановок и пешеходных переходов, — рассказала пресс-секретарь подрядчика Анна Колонтаева.
Трехлетний контракт на обслуживание городских улиц у «Южуралмоста» истекает 31 декабря нынешнего года. Компания обслуживает пятую часть улиц мегаполиса — 346 из более чем полутора тысяч. К зиме у подрядчика подготовлено 245 единиц техники: тракторы, комбинированные дорожные машины, погрузчики, грейдеры, самосвалы.
По распоряжению городских властей на следующий год большой объем работ по обслуживанию улиц разбит на восемь лотов. Ужесточены требования по времени уборки и штрафы.
Наталья Котова в четверг, 14 ноября, отозвалась о работе подрядчиков по уборке снега:
— Работает 10 бригад. Снег еще идет, но я надеюсь, в течение трех часов улицы будут очищены.
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ИСТОЧНИК KP.RU