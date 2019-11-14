Рецидивистка из Манитогорска расплатилась за мобильный телефон билетами Банка приколов
Жертвой мошенницы стала молодая девушка из Троицка, выставившая мобильник на сайте бесплатных объявлений. Рецидивистка договорилась с ней о встрече и отдала за покупку восемь тысяч рублей.
Дома девушка обнаружила, что все четыре купюры номиналом в две тысячи рублей — фальшивые. И даже не подделки, а фантики — билеты Банка приколов. Потерпевшая тут же отправилась в отдел полиции и написала заявление об обмане. Мошенницу нашли быстро — по номеру телефона, с которого она звонила.
Билеты Банка приколов очень похожи на настоящие деньги. Фото: ГУ МВД по Челябинской области.
— Полицейские установили личность мошенницы и задержали женщину. Оказалось, что жительница Магнитки уже имеет криминальное прошлое и не раз покупала товары за билетики Банка приколов, — сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.
Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Обманщице грозят два года колонии.
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ИСТОЧНИК KP.RU