Рецидивистка из Манитогорска расплатилась за мобильный телефон билетами Банка приколов

14 Нояб. 09:43 2019-11-14T09:43:08+03:00

В полиции говорят, что она обманывает продавцов не в первый раз

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Жертвой мошенницы стала молодая девушка из Троицка, выставившая мобильник на сайте бесплатных объявлений. Рецидивистка договорилась с ней о встрече и отдала за покупку восемь тысяч рублей.

Дома девушка обнаружила, что все четыре купюры номиналом в две тысячи рублей — фальшивые. И даже не подделки, а фантики — билеты Банка приколов. Потерпевшая тут же отправилась в отдел полиции и написала заявление об обмане. Мошенницу нашли быстро — по номеру телефона, с которого она звонила.

Билеты Банка приколов очень похожи на настоящие деньги. Фото: ГУ МВД по Челябинской области.

— Полицейские установили личность мошенницы и задержали женщину. Оказалось, что жительница Магнитки уже имеет криминальное прошлое и не раз покупала товары за билетики Банка приколов, — сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Обманщице грозят два года колонии.

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ИСТОЧНИК KP.RU