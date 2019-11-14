Одни хотят, другие — протестуют: жителей Челябинска рассорили «трехметровые заборы»

14 Нояб. 10:28 2019-11-14T10:28:24+03:00

Не слишком эстетично, зато заборы спасают от грязи и шума. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Изменить размер текста: A A

На гостевых маршрутах Челябинска установят шумозащитные экраны. Они не только изменят внешний облик улиц, но еще и защитят горожан от вредных выбросов с дорог. Такие есть даже в центре Москвы. Правда, челябинцам «трехметровые заборы» не по душе.

Жители поселка Градский собрали подписи против установки ограждений на гостевом маршруте на Новоградском проспекте. Обращение, под которым подписались более 130 человек, уже отправили главе района, главе Челябинска и главе региона. Вполне вероятно, что власти учтут пожелания горожан.

— Помимо жалоб, в мэрию поступают и просьбы об установке таких экранов на улицах города, — рассказала глава Челябинска Наталья Котова. — Сейчас могу сказать только одно: шумозащитные конструкции будут устанавливаться только после того, как согласуют каждую точку с местными жителями.

К ЧИТАТЕЛЯМ

А, на ваш взгляд, нужны такие конструкции?

Расскажите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351)7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351)7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU