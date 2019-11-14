Хозяйка наркопритона подсадила сына на бесплатные наркотики в Челябинской области

14 Нояб. 10:48 2019-11-14T10:48:11+03:00

Мальчишка начал принимать наркотики в 13 лет. Благодаря маме они были бесплатными. Фото: Алексей БУЛАТОВ

За это ей дали семь лет колонии

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В Чебаркуле на скамье подсудимых оказалась 37-летняя женщина, которая открыла дома притон для наркозависимых и подсадила на синтетику своего 13-летнего сына.

— В квартиру женщины постоянно приходили посторонние лица. Там они принимали наркотики. За «аренду» квадратных метров хозяйке давали несколько доз. Дама использовала их сама, а потом стала делиться с сыном. Глядя на непутевую мать, подросток тоже попробовал дурь и стал употреблять наркотики синтетического происхождения, — рассказали в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Наркопритон работал два года. А теперь женщину на семь лет отправляют в колонию. Чебаркульский городской суд наказал ее и за наркопритон, и склонение сына к приему наркотиков.

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ИСТОЧНИК KP.RU