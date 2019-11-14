В Челябинске открыли бесплатный урологический центр
В областной клинической больнице №3, которая больше известна в народе как «больница скорой помощи», открылся урологический центр. Многие исследования и манипуляции, в том числе хирургические вмешательства, здесь проводят амбулаторно, сообщает «Урал-пресс-информ».
В Урологическом центре можно сдать анализы, пройти УЗИ, сделать цистоскопию, биопсию и пройти сложные рентгенологические исследования. Ряд простых хирургических операций при фимозе, разрывах уздечки, новообразованиях, гидроцеле и варикоцеле также проходят в операционной урологического центра.
На базе центра врачи планируют проводить «Школы пациентов» для тех, кто вынужден жить с цистостомой или нефростомой. Пациентов научат ухаживать за собой.
Обратиться в центр могут жители города и всей Челябинской области. Ведется предварительная запись.
ИСТОЧНИК KP.RU