2019-11-14T11:53:56+03:00
Общество

В Челябинске открыли бесплатный урологический центр

Он находится в стенах «больницы скорой помощи»
Лидия ПЕСКОВА
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В центре ждут и челябинцев, и жителей Челябинской области.В центре ждут и челябинцев, и жителей Челябинской области.Фото: Артем КИЛЬКИН
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В областной клинической больнице №3, которая больше известна в народе как «больница скорой помощи», открылся урологический центр. Многие исследования и манипуляции, в том числе хирургические вмешательства, здесь проводят амбулаторно, сообщает «Урал-пресс-информ».

В Урологическом центре можно сдать анализы, пройти УЗИ, сделать цистоскопию, биопсию и пройти сложные рентгенологические исследования. Ряд простых хирургических операций при фимозе, разрывах уздечки, новообразованиях, гидроцеле и варикоцеле также проходят в операционной урологического центра.

На базе центра врачи планируют проводить «Школы пациентов» для тех, кто вынужден жить с цистостомой или нефростомой. Пациентов научат ухаживать за собой.

Обратиться в центр могут жители города и всей Челябинской области. Ведется предварительная запись.

ИСТОЧНИК KP.RU

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