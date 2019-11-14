В Челябинске открыли бесплатный урологический центр

14 Нояб. 11:43 2019-11-14T11:53:56+03:00

В центре ждут и челябинцев, и жителей Челябинской области. Фото: Артем КИЛЬКИН

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В областной клинической больнице №3, которая больше известна в народе как «больница скорой помощи», открылся урологический центр. Многие исследования и манипуляции, в том числе хирургические вмешательства, здесь проводят амбулаторно, сообщает «Урал-пресс-информ».

В Урологическом центре можно сдать анализы, пройти УЗИ, сделать цистоскопию, биопсию и пройти сложные рентгенологические исследования. Ряд простых хирургических операций при фимозе, разрывах уздечки, новообразованиях, гидроцеле и варикоцеле также проходят в операционной урологического центра.

На базе центра врачи планируют проводить «Школы пациентов» для тех, кто вынужден жить с цистостомой или нефростомой. Пациентов научат ухаживать за собой.

Обратиться в центр могут жители города и всей Челябинской области. Ведется предварительная запись.

ИСТОЧНИК KP.RU