Алексей Текслер работает в Бразилии

14 Нояб. 12:43 2019-11-14T12:43:25+03:00

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Возглавляет делегацию нашей страны президент Владимир Путин. Рабочие встречи в рамках саммита в Бразилиа (столица Бразилии) начинаются в четверг, 14 ноября. В протокольных мероприятиях участвуют около 800 человек. В российской делегации – 90 человек. В их числе – губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Девиз саммита БРИКС — «Экономический рост в интересах инновационного будущего».

На одном из мероприятий президент России Владимир Путин расскажет о ключевых приоритетах России во время председательства в БРИКС в 2020 году. Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил ТАСС

- Вслед за Бразилией Россия становится председателем БРИКС в следующем году, об этом наш президент будет говорить. Уже известен девиз нашего председательства: „Партнерство БРИКС в интересах глобальной стабильности, общей безопасности и инновационного роста».

Участие в большом международном событии губернатора Челябинской области подарит хороший опыт для проведения мероприятий в рамках саммитов ШОС и БРИКС летом 2020 года в Челябинске.

ИСТОЧНИК KP.RU