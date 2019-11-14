Коммунисты Челябинска не дадут снести памятник Ленину
После того, как Челябинск потратил 15 млн рублей на бездарный ремонт фигуры Ленина на площади Революции, многие горожане задались вопросом: а не проще ли его снести? Предложение задело за живое челябинских коммунистов.
Лидер местной ячейки КПРФ Игорь Егоров заявил в социальных сетях, что подобные разговоры то и дело заводят, когда народ не согласен с политикой нынешних властей. А Владимир Ленин — это историческая глыба. И памятник Ленину в областном центре является показателем уровня мудрости, самостоятельности и уважения к своей истории.
— Также памятник вождю пролетариата является одним из основных элементов архитектурного ансамбля центральной площади, его доминантой, без которого развалится весь образ центра города, — цитирует Игоря Егорова сайт «Полит74».
Официально вопрос о сносе памятника Ленину в Челябинске не поднимался. Монумент остается одной из исторических достопримечательностей города.
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ИСТОЧНИК KP.RU