Под Челябинском фермер расстрелял щенка хаски

15 Нояб. 16:51 2019-11-15T18:33:38+03:00

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В деревню Селезян Еткульского района супруги Смагины переехали недавно. На новоселье им подарили годовалого красивого щенка породы хаски.

— Грей жил в вольере, никогда не бегал беспризорником. Был воспитанным: его тренировал лучший кинолог Челябинска. По улицам мы водили его на поводке. 12 ноября мы подъехали к дому на машине, сзади сидел Грей. И тут пес вырвался и убежал. Тот, кто знаком с особенностями породы хаски, в курсе, что собаки только и ждут случая вырваться на свободу, — говорит хозяйка пса.

Вместе с мужем кинулись за питомцем, но кобель несся стрелой. По пути придушил двух кур, что гуляли на дороге, и побежал на окраину деревни.

— Мы не успели его догнать! Из ворот своего дома вышел с охотничьим ружьем хозяин кур и пустил вслед Грею пулю. Это видели двое прохожих... Я бы заплатила за кур. Но зачем убивать животное?! — печалится Марина.

Выстрелив в собаку, фермер скрылся за калиткой. Смагины долго стучали в ворота.

— Мы вызвали полицию, составили протокол. Я хочу, чтобы этот человек все осознал и больше у него не было желания хватать ружье. Мы хотим справедливого наказания по закону «Жестокое обращение с животными». Тем более, куры гуляли за пределами двора... Теперь я обманываю маленького сына, говорю, что пес убежал, — говорит Марина.

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ИСТОЧНИК KP.RU