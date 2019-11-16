На выходных в Челябинской области установится плюсовая температура

СЕГОДНЯ 07:33 2019-11-16T07:46:37+03:00

На Южном Урале на выходных потеплеет до +4. Фото: Олег ЗОЛОТО

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В субботу, 16 ноября, и в последующие два дня на Южном Урале будет тепло. По прогнозу Челябинского гидрометеоцентра, днем воздух прогреется до +4, а ночные температуры будут -2, -7.

Сегодня осадков не ожидается, а завтра местами пройдет мокрый снег. При этом ветер может усилиться до 14 м/с. В понедельник, 18 ноября, синоптики тоже обещают снежную погоду.

В Челябинске на выходных будет ясно, дневные температуры +1, +3, ночью столбики термометров опустятся до -5.

Напомним, что в среду, 20 ноября, на Южном Урале ожидается похолодание до -21.

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ИСТОЧНИК KP.RU